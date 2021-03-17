Широков раскритиковал вызов в состав сборной России Мостового и Ахметова

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о составе сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Фото: "Матч ТВ"
"Не знаю, чем заслужил вызов в сборную Мостовой. Он мне, может, и нравится, но сидит в запасе. Возьмите меня, я тоже 25-м посижу, тем более, говорят, премиальные неплохие.

А Ахметов? По каким критериям он вообще в сборную попадает? Не вижу, чтобы он играл на уровне сборной. Но, как говорит Лео Слуцкий, это все вкусовщина, а определяет все результат", - заявил Широков.

Напомним, 15 марта тренерский штаб сборной России объявил состав на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В нем оказались полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов и хавбек "Зенита" Андрей Мостовой. Сегодня появилась информация, что в состав команды был дозаявлен защитник "Спартака" Илья Кутепов.

В текущем сезоне Ахметов провел в составе армейской команды 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал одну результативную передачу. За сборную России он сыграл семь матчей.

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой принял участие в 26-ти матчах петербургской команды, забив 3 мяча и сделав 2 голевых передачи. За национальную команду он провел 5 матчей, дебютировав в октябре прошлого года.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Широков Мостовой Ахметов Сборная России
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