Безуглов рассказал о решении не вызывать Зобнина на сбор национальной команды
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о ситуации с полузащитником национальной команды и "Спартака" Романом Зобниным, получившим травму.
Напомним, что изначально Зобнин был включен в список игроков сборной России для подготовки к мартовским матчам отбора на чемпионат мира. Впоследствии стало известно, что Роман не прибудет в расположение национальной команды из-за повреждения.
Безуглов рассказал, почему врачи сборной России решили оставить Зобнина в Москве и не вызывать его в Сочи на сбор команды Станислава Черчесова.
"Изначально оставили Романа в Москве, с врачами "Спартака" созвонились. Было понятно, что травма мышечная, характер ее был в принципе понятен. Решили оставить его в Москве для прохождения МРТ, потому что при выполнении исследований по поводу мышечных травм важны нюансы. В Москве мы точно знали места, где очень хорошо делают МРТ.
Роман прошел обследование, мы получили данные, которые, к сожалению, не оставили нам никаких сомнений в том, что характер травмы не позволит ему помочь национальной команде на этом сборе. Выдергивать Романа из Москвы в Сочи только для того, чтобы убедиться в том, что мы видим на МРТ, в том, что нам говорят коллеги из "Спартака" и сам Роман, не видели смысла", - передает слова Безуглова корреспондент Rusfootball.info.
Отметим, что в общении с прессой Безуглов также высказался о ситуации с получившим повреждение хавбеком сборной России Магомедом Оздоевым.
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