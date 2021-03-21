Кутепов: в футболе всё быстро меняется. Сегодня ты запасной, завтра основной
Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов рассказал о своем отношении к утрате места в основном составе клуба.
- Насколько болезненно перенес превращение в запасного в "Спартаке" после чемпионата мира и утрату статуса игрока сборной? Я бы не сказал, что у меня был какой-то статус особый. В футболе все меняется очень быстро, сегодня ты запасной, завтра ты основной. Я убедился в этом на собственном опыте, тут нет ничего удивительного, - передает слова Кутепова корреспондент Rusfootball.info.
27-летний центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов на Чемпионате мира-2018 играл в основном составе сборной России в паре с Сергеем Игнашевичем. Осенью 2018 года Кутепов утратил место в основе московского "Спартака" и перестал получать вызовы в национальную команду.
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