Канчельскис: сборной России надо стараться взять 9 очков в ближайших матчах

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- Сейчас все умеют играть в футбол - все будут сопротивляться. Но, конечно, до поры до времени, потому что наши футболисты намного более мастеровитые, чем игроки Мальты. Пока у них будут силенки, они будут сопротивляться, а нам необходимо постараться забить быстрый гол. И играть в свое удовольствие - не корячиться, а играть в свое удовольствие. Настрой у Мальты будет сумасшедший, но как только у них начнут силы исчезать, они станут ошибаться, и за счет этого мы забиваем голы. А так мы, конечно, обязаны побеждать. Но нужно конкретно настраиваться на каждую игру.Словения и Словакия? Опять же, сейчас все научились играть в футбол. А что касается наших соперников, то понятно, что эти две сборные желают подняться выше в рейтинге, а их футболисты еще и наверняка мечтают, что, проявив себя в играх за сборную, получат возможность уехать в хороший европейский чемпионат. Это тоже большой стимул. Естественно, они будут выкладываться, сражаться. Каждая игра сродни кубковой.Естественно, нам надо настраивать себя на каждую игру. Нам надо стараться взять здесь 9 очков, потому что, как дальше будет складываться ситуация, непонятно. Если потеряем очки, это плохо для нас.