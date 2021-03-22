Канчельскис: сборной России надо стараться взять 9 очков в ближайших матчах

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в интервью Rusfootball.info рассказал, чего ждет от матчей отбора к ЧМ-2022 с командами Мальты, Словении и Словакии.
Фото: Rusfootball.info
- В ближайшие полторы недели сборная России проведет три матча отбора к ЧМ-2022. Соперниками станут команды Мальты, Словении, Словакии. Каковы ваши ожидания? Матч с Мальтой из разряда тех, что называют проходными?

- Сейчас все умеют играть в футбол - все будут сопротивляться. Но, конечно, до поры до времени, потому что наши футболисты намного более мастеровитые, чем игроки Мальты. Пока у них будут силенки, они будут сопротивляться, а нам необходимо постараться забить быстрый гол. И играть в свое удовольствие - не корячиться, а играть в свое удовольствие. Настрой у Мальты будет сумасшедший, но как только у них начнут силы исчезать, они станут ошибаться, и за счет этого мы забиваем голы. А так мы, конечно, обязаны побеждать. Но нужно конкретно настраиваться на каждую игру.

Словения и Словакия? Опять же, сейчас все научились играть в футбол. А что касается наших соперников, то понятно, что эти две сборные желают подняться выше в рейтинге, а их футболисты еще и наверняка мечтают, что, проявив себя в играх за сборную, получат возможность уехать в хороший европейский чемпионат. Это тоже большой стимул. Естественно, они будут выкладываться, сражаться. Каждая игра сродни кубковой.

Естественно, нам надо настраивать себя на каждую игру. Нам надо стараться взять здесь 9 очков, потому что, как дальше будет складываться ситуация, непонятно. Если потеряем очки, это плохо для нас.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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Теги: Канчельскис Сборная России Чемпионат Мира
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