- Пусть сам решает. И Армения - наша родина, и Россия. Я не буду вмешиваться. Сейчас он играет за молодежную сборную России. Думаю, если все сложится, он будет играть за сборную России. Но забегать вперед не хочется… Пусть пока играет, забивает, растет, - передает слова Норайра Захаряна Sport24.
Родители 17-летнего полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна родом из города Мардакерт, расположенного в Нагорном Карабахе, в зоне регулярно вспыхивающих военных конфликтов между Арменией и Азербайджаном. После первой армяно-азербайджанской войны семья Захарянов переехала на постоянное место жительства в Россию.
"Наша родина - и Россия, и Армения". Отец Захаряна рассказал о своих планах по выбору национальной сборной для сына
Отец полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна Норайр Захарян высказал мнение по поводу выбора национальной команды для своего сына.
Фото: ФК "Динамо"
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