Черчесов прокомментировал игру Головина и Миранчука в матче с Мальтой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитников национальной команды Александра Головина и Алексея Миранчука.
Фото: "Getty Images"
"Головин играл глужбе во втором тайме, Миранчук вышел на позицию "десятки". Долгосрочный ли это вариант? Мы говорили, что планировали сыграть по-другому. Хотели дать Саше чуть меньше игрового времени, минут 70. Игра складывалась не так, как хотелось нам, поэтому мы поменяли планы. Леша вышел на своей позиции. Головин полтора года не был в сборной. Есть определенные нюансы, стараемся им решать.

Увидел ли я рост Миранчука в "Аталанте"? Определенный опыт он получает. Мы с ним еще не говорили, у нас будет диалог. Он играет на многих позициях, для нас это хорошо. Другое дело, что нам надо выбрать определенную позицию и для него, и для Головина, чтобы они вместе находились на поле", - заявил Черчесов.

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин провел полный матч с командой Мальты в отборе ЧМ-2022. По итогам этой встречи он был признан лучшим игроком игры с мальтийцами.

В текущем сезоне Головин за "Монако" провел 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. В составе сборной России у него 33 матча и 5 забитых голов.

Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук появился на поле на 57-й минуте. Он вышел на замену вместо полузащитника Даниила Фомина. Миранчук присоединился к "Аталанте" осенью прошлого года. За итальянскую команду он провел 18 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Сборная России на выезде обыграла Мальту со счетом 3:1. Голами в матче отметились нападающие российской команды Артем Дзюба и Александр Соболев и защитник Марио Фернандес.

Во втором туре квалификации на чемпионат мира 2022 года подопечные Станислава Черчесова сыграют в Сочи против сборной Словении. Матч на стадионе "Фишт" пройдет 27 марта и начнется в 17:00 мск.

Мальтийская команда в Трнаве сыграет в этот же день со Словакией. Стартовый свисток будет дан в 22:45 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Черчесов Сборная России Головин Миранчук Ал
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