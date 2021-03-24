Колосков: были моменты, когда за нашу сборную в игре с Мальтой становилось неудобно

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над командой Мальты в матче отборочного этапа ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
Колосков заявил, что матч против Мальты неожиданно получился сложным для сборной России. По словам почетного президента РФС, в течение игры были моменты, которые заставили его поволноваться о результате встречи.

"Особых впечатлений от игры нет, никто не сомневался, что наши футболисты победят, однако не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжелой борьбе. По классу - слишком большая разница у команд, опыт, уровень игроков. Были моменты при счете 2:1, которые заставили меня поволноваться. Были моменты, когда за нашу сборную в игре было неудобно, но все закончилось хорошо", - сказал Колосков.

Напомним, что накануне сборная России победила Мальту со счетом 3:1. Вскоре коллектив Станислава Черчесова проведет еще две игры в рамках отбора на чемпионат мира. 27 марта сборная России сыграет со Словенией в Сочи. 30 марта ей предстоит встретиться со Словакией на выезде.

Источник: ТАСС

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Теги: Сборная России Сборная Мальты Колосков
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