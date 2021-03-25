- Конечно, играть со словенцами так нельзя. Надо больше контролировать мяч, проявлять больше изобретательности и, конечно, скорости. У тренеров пищи для выводов очень много, - передает слова Колоскова ТАСС.
Сборная России победила в гостях сборную Мальты в первом матче европейского квалификационного турнира к Чемпионату мира-2022 в Катаре со счетом 3:1. Голы нашей команды забили нападающий Артем Дзюба, который отметился также результативной передачей, защитник Марио Фернандес и вышедший на замену форвард Александр Соболев. 27 марта подопечные Станислава Черчесова на сочинском стадионе "Фишт" встретятся со сборной Словении, переигравшей в стартовом матче национальную команду Хорватии со счетом 1:0.
Колосков: играть со Словенией так, как с Мальтой, нельзя
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение об игре сборной России в матче против Мальты (3:1).
Фото: AFP
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