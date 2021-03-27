"Самое главное, что победили после длительной безвыигрышной серии и начали новый турнир с трёх очков. Если посмотреть на результаты других отборочных матчей, то видно, как и другие команды уровнем ниже цепляются, борются. А вот качество игры, согласен, в следующих играх нам надо улучшать. Конечно, есть на что обратить внимание, чем и занимаемся. Нужно сделать работу над ошибками и показать её результаты со Словенией и Словакией.
Мы должны отталкиваться прежде всего от своей игры и результатов. Но Хорватия — фаворит нашей группы. И то, что она проиграла, — не буду скрывать, нам на руку", - сказал Джикия.
Напомним, в первом туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России на выезде обыграла команду Мальты со счетом 3:1. Голами в этой встрече отметились Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев. Сборная Словении дома оказалась сильнее команды Хорватии (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник словенцев Санди Ловрич. Третий матч в группе H Кипр - Словакия закончился со счетом 0:0.
Сегодня сборная России проведет в Сочи встречу с командой Словении. Игра на стадионе "Фишт" начнется в 17:00 мск. Также в этой группе Хорватия в Риеке примет сборную Кипра. Это матч начнется в 20:00 мск, а в Трнаве сборная Словакии сыграет с командой Мальты. Их игра стартует в 22:45 мск.
Защитник Георгий Джикия провел в составе сборной России 29 матчей, в которых отметился одним забитым голом.
Источник: "СЭ"
Джикия: Хорватия - фаворит нашей группы. То, что она проиграла, нам на руку
Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал результаты первых матчей отбора ЧМ-2022 в группе H.
Фото: ФК "Спартак"
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