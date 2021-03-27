"Поздравляю сборную с заслуженной победой. Очень хороший матч. Дзюба - один из лучших нападающих в России по игре в штрафной площади. Сегодня он это доказал. Великолепно сегодня играл. Плюс, он сегодня еще и смещался на фланги и напрягал еще и фланговых защитников. В моменте с первым голом я бы еще отметил Кузяева. Отдал такой пас в такой сложной ситуации.
Какие шансы выйти на чемпионат мира? Я бы сейчас от этом не думал. Мне нравится, как играет сборная, нравится их физическая готовность. Но сейчас нужно думать о следующем матче. Тем более, соперник (сборная Словакии - прим. Rusfootball.info) непростой", - сказал Семин.
Сборная России в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года обыграла в Сочи команду Словении (2:1). На 26-й минуте нападающий российской команды Артем Дзюба открыл счет в матче, а на 35-й минуте Дзюба оформил дубль в этой встрече. Через минуту один гол отыграл полузащитник сборной Словении Йосип Иличич.
Команда Черчесова набрала 6 очков в двух матчах квалификационного турнира и лидирует в группе H. Следующий матч российская команда проведет 30 марта. В Трнаве состоится игра со сборной Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
Сегодня вечером словацкая команда проведет встречу с командой Мальты. Игра на стадионе "Антон Малатински" начнется в 22:45 мск.
Источник: Sport24
Семин: Дзюба - один из лучших нападающих в России по игре в штрафной площади
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал результат матча сборной России против Словении (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!