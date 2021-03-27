"Критики всегда будут. Выигрывает сборная – одно не нравится, проигрывают – другое не нравится. Есть результат, шесть очков из шести, все замечательно, я думаю. Все хорошо, в принципе.
Когда сборная выигрывает, все радуются, что тут еще сказать. Во втором тайме играли слишком аккуратно? Не знаю, какая установка была на второй тайм, но часто команда, которая выигрывает, отдает инициативу сопернику, садится в оборону. Может, такая установка и была, сложно судить", - сказал Глушаков.
Сборная России в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года стартовала с двух побед. 24 марта на стадионе "Та-Кали" команда Черчесова победила сборную Мальты со счетом 3:1. Голы в той встрече забили нападающий сборной России Артем Дзюба и Александр Соболев и защитник Марио Фернандес.
Во втором туре отбора ЧМ-2022 Россия в Сочи на стадионе "Фишт" обыграла сборную Словении со счетом 2:1. Дубль в этой игре оформил Артем Дзюба, у которого теперь 29 мячей за сборную России. Дзюба на один гол отстает от лучшего бомбардира в истории сборной России Александра Кержакова (30 мячей).
30 марта российская команда проведет в Трнаве матч с командой Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков провел в этом сезоне 15 матчей за подмосковную команду во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. В составе сборной России у него 57 матчей и 5 забитых мячей.
Источник: Р-Спорт
Глушаков - о сборной России: критики всегда будут. Выигрывают - одно не нравится, проигрывают – другое
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков оценил старт сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
Фото: РПЛ
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