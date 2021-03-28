- Положа руку на сердце, это не закономерная победа. Мне игра сборной России не понравилась. Она меня сильно разочаровала.
Нет конструктива, нет давления на соперника. Играем, как говорится, по ситуации. Если взять оба наших гола, то Дзюба молодец. Продавил защитников – нет вопросов. Но просто это не какие-то командные усилия. А скорее стечение обстоятельств. Сборная Словении мне показалась более цельной по игре", - приводит слова Билялетдинова "Спорт-экспресс".
Напомним, что на 26-й минуте встречи со словенцами капитан сборной России Артем Дзюба открыл счет. Спустя 9 минут 32-летний форвард оформил дубль. Словения усилиями Йосипа Иличича отквитала один мяч до перерыва, но на большее ее не хватило.
После победы над словенцами национальная команда России с 6-ю очками единолично возглавляет группу Н отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 30 марта подопечные Станислава Черчесова на выезде встретятся со сборной Словакии. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45 по Москве.
Билялетдинов: игра сборной России сильно разочаровала. Словения показалась более цельной
Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением об игре национальной команды в матче квалификационного раунда на ЧМ-2022 со Словенией (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"
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