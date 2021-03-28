Отметим, что Словакия стартовала в отборе на чемпионат мира с двух ничьих - в матчах с Кипром и Мальтой.
"Этими ничьими словаки, мне кажется, сами себя вычеркнули из претендентов на первое и второе места в группе", - сказал Радимов.
Он добавил, что матч с Россией очень важен для словаков.
"Для словаков это последний шанс за что-то зацепиться. Поэтому в игре с Россией они костьми лягут, чтобы добиться результата", - заявил тренер второй команды "Зенита".
Отметим, что сборная России стартовала в отборе на ЧМ-2022 с двух побед. В первом туре команда Станислава Черчесова обыграла Мальту (3:1), во втором - Словению (2:1). Сборная России с шестью очками в активе является лидером группы H.
30 марта команда Черчесова сыграет со Словакией на выезде. Словаки c двумя очками в запасе занимают четвертое место в таблице группы H.
Источник: Матч ТВ
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Радимов: для словаков игра с Россией - последний шанс за что-то зацепиться
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о следующем сопернике сборной России в отборочном раунде ЧМ-2022 - команде Словакии.
Фото: Global Look Press
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