Матч Швейцарии и Литвы задержали из-за слишком больших ворот

Встреча второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Швейцарии и Литвы задержали на 15 минут из-за того, что одни ворота оказались больше других.
Фото: SRF
Несоответствие размеров удалось выявить во время разминки. Арбитры матча проверяли ворота на соответствие стандартам, когда выяснилось, что с одной стороны поля высота створа на 5-10 сантиметров больше, чем с другой.

Работники стадиона демонтировали бракованные ворота и принесли новые.

По итогам матча сборная Швейцарии одержала победу благодаря голу полузащитника Джердана Шакири, забившего уже на второй минуте встречи.

Национальная команда Швейцарии располагается на втором месте группы С, имея в активе шесть очков после двух матчей. Литва провела одну встречу, в которой и уступила подопечным Владимира Петковича.

Источник: SRF

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Теги: Сборная Швейцарии Сборная Литвы Шакири
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