Матч Швейцарии и Литвы задержали из-за слишком больших ворот

Встреча второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Швейцарии и Литвы задержали на 15 минут из-за того, что одни ворота оказались больше других.

Фото: SRF

Несоответствие размеров удалось выявить во время разминки. Арбитры матча проверяли ворота на соответствие стандартам, когда выяснилось, что с одной стороны поля высота створа на 5-10 сантиметров больше, чем с другой.



Работники стадиона демонтировали бракованные ворота и принесли новые.



По итогам матча сборная Швейцарии одержала победу благодаря голу полузащитника Джердана Шакири, забившего уже на второй минуте встречи.



Национальная команда Швейцарии располагается на втором месте группы С, имея в активе шесть очков после двух матчей. Литва провела одну встречу, в которой и уступила подопечным Владимира Петковича.



Источник: SRF