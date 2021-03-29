"Я его знаю очень хорошо. Мы тогда выиграли чемпионство, победили в Кубке. Так что у меня только позитивные воспоминания.
Когда я приехал в Польшу, меня пугали, что Черчесов очень требовательный. Тренировки были непростыми, но мы достигли тех целей, которые стояли перед нами. У Черчесова был свой стиль, но цель была выполнена", - приводит слова Дуды "Чемпионат".
Напомним, что 57-летний российский специалист возглавлял "Легию" в период с 2015 по 2016 год. Под его руководством клуб в сезоне-2015/16 завоевал чемпионский титул и Кубок страны.
Завтра, 30 марта, сборные России и Словакии сыграют между собой в рамках отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Матч состоится в Трнаве и начнется в 21:45 по московскому времени.
"Меня пугали, что он требовательный". Игрок сборной Словакии рассказал о работе с Черчесовым в "Легии"
Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда в преддверии матча со сборной России поделился воспоминаниями о выступлении за "Легию" под руководством Станислава Черчесова.
Фото: РФС
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