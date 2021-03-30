Отметим, что Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России. На его счету 30 голов за национальную команду. Дзюба забил 29 мячей и занимает второе место.
Кержакова спросили, поздравит ли он Дзюбу, когда тот превзойдет его рекорд. Александр ответил, что позвонит Дзюбе, когда тот выйдет на первое место в списке бомбардиров сборной.
"(Смеется). Ну, наберу. Набирал ему и раньше, то есть не только тогда, когда он превосходил кого-то. Я готов поздравлять Артема и не только его с голами. Да и по другим поводам. Без проблем", - сказал Кержаков.
По словам Кержакова, он надеется на то, что поздравит Дзюбу с рекордом после ближайшего матча сборной России - против команды Словакии.
"Надеюсь, что после матча со Словакией и поздравлю. У нас [в Томске] уже будет ночь, не уверен, что посмотрю игру, но завтра с удовольствием поздравлю. Надеюсь, будет с чем", - заявил Кержаков.
Отметим, что матч третьего тура отборочного раунда ЧМ-2022 Словакия - Россия пройдет сегодня, 30 марта. Начало - в 21.45 мск.
Источник: Матч ТВ
Александр Кержаков: надеюсь, что после матча со Словакией поздравлю Дзюбу с рекордом по голам за сборную
Бывший форвард сборной России Александр Кержаков рассказал, поздравит ли он нападающего национальной команды Артема Дзюбу, если тот побьет его рекорд по голам.
Фото: РИА Новости
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