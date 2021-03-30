Аршавин - о сборной Словакии: ребята немного грубоватые, могут себе позволить тычки

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин охарактеризовал сборную Словакии перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией.
Фото: Global Look Press
"Это команда с хорошей и вязкой обороной. Ребята немного грубоватые, могут себе позволить тычки. Наши могут не создать большого количества моментов. А на выезде всегда можно пропустить. Сложный матч будет.

Нам на руку то, что хорваты проиграли словенцам. Если будем проигрывать со счетом 0:1, а на 90-й минуте спасемся, то подумаем, что все круто. Если будет тусклая игра без моментов, то настроение будет другим", - сказал Аршавин.

Матч 3-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года Словакия - Россия пройдет сегодня в Трнаве. Стартовый свисток будет дан в 21:45 мск. Словакия в первых двух матчах набрала 2 очка, сыграв вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2).

Команда Станислава Черчесова в первых двух матчах набрала 6 очков. В первом туре была обыграна команда Мальты со счетом 3:1. Во втором туре на стадионе "Фишт" в Сочи сборная России победила Словению (2:1). Россияне единолично возглавляют таблицу группы H.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Аршавин Сборная России Сборная Словакии
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