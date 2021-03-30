"Естественно, после проигрыша есть неудовлетворение, тем более, некоторые вещи, которые мы обговаривали, не были до конца реализованы на поле. Также есть недовольство тем, что команда все-таки до конца боролась, но не взяла очко.
Удивила ли сборная Словакии по сравнению с предыдущими матчами? Она нас не удивила в плане тактики, и в целом никаких новшеств мы не видели. Да, они были заряжены на игру и показали европейский уровень. Единственное, здесь нет зрителей, и игра, честно говоря, была не до конца похожа на футбол", - сказал Черчесов.
В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России в гостях проиграла национальной команде Словакии со счетом 1:2. В составе словацкой команды отличились защитник Милан Шкриньяр и полузащитник Роберт Мак. За сборную России единственный гол забил Марио Фернандес.
После этого матча сборная России занимает 2-е место в группе, имея в активе 6 очков. Словакия набрала 5 очков и идет на 3-й строчке в группе H.
Следующие игры квалификационного турнира пройдут в сентября. Сборная России проведет три матча: 1 сентября против Хорватии, 4 сентября с Кипром, 7 сентября со сборной Мальты.
Источник: Sport24
Черчесов: игра со Словакией была не до конца похожа на футбол
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, удивила ли его сборная Словакии в матче отбора ЧМ-2022.
Фото: "Getty Images"
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