Мерхель покинул пост главного тренера сборной Беларуси

Федерация футбола Беларуси объявила об уходе с поста главного тренера национальной команды Михаила Мерхеля.

Фото: сборная Беларуси

– Сегодня, 5 апреля, Белорусская федерация футбола и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта. АБФФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере, —говорится в заявлении пресс-службы федерации.



Мерхель подал в отставку после поражения сборной Беларуси в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с национальной командой Бельгии (0:8). Этот результат стал самым разгромным за историю сборной страны. Позже Михаил принес извинения болельщикам за результаты команды.



После двух матчей, сыгранных белорусами в отборе на ЧМ-2022, они занимают четвертое место. Единственную победу подопечные Мерхеля одержали в матче с Эстонией (4:2).



Следующую игру сборная Беларуси проведет 2 сентября с командой Чехии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.