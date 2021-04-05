— Мы пропустили со стандарта, и словаки сконцентрировались на обороне. У нас были свои моменты, мы их не реализовали. Это та игра, которую мы должны были выигрывать. Словаки ничего сверхъестественного не показали, – сказал Семенов в эфире канала "Россия 24".
Напомним, сборная России проиграла Словакии (1:2) в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Единственный гол в составе команды Станислава Черчесова на 71-й минуте забил защитник Марио Фернандес. Семенов вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.
После трех матчей Россия занимает вторую строчку в группе Н, набрав шесть очков. Следующей игрой сборной станет товарищеская встреча с Польшей 1 июня.
Семенов заявил, что сборная России должна была выиграть матч со Словакией
Защитник сборной России Андрей Семенов прокомментировал результат матча отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).
Фото: ФК "Ахмат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!