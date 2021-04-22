- Как оцениваю мартовские игры сборной? Да все с положительными эмоциями, кроме Словакии. Даже не знаю, что там не вышло. Когда счет стал 1:1, хотели забить второй - и даже были уверены, что получится, и третий затем тоже. Отыграться-то могли, - передает слова Соболева Sport24.
Сборная России в марте 2021 года провела 3 стартовых матча европейского квалификационного турнира к ЧМ-2022. Наша национальная команда победила на выезде сборную Мальты (3:1), а дома - Словению (2:1), после чего уступила в гостях Словакии (1:2). С 6 очками после 3 матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе, столько же очков у находящейся на первой строчке Хорватии.
Соболев: все мартовские игры сборной, кроме Словакии, оцениваю с положительными эмоциями
Нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев дал оценку матчам национальной команды, сыгранным в марте 2021 года.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!