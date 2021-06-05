Путин: сделаем все, чтобы помочь Катару подготовиться к ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин заявил о готовности помочь Катару в подготовке к проведению чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году.
"Что касается гуманитарных сфер, то на первый план выходит подготовка Катара к чемпионату мира по футболу. Мы разговаривали с эмиром.

Я понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар. Имею в виду региональные проблемы и проблемы с пандемией. Есть и другие вопросы, требующие особого внимания. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы поддержать наших друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному глобальному мероприятию", - приводит слова Путина "Р-Спорт".

Напомним, что Россия была страной-организатором чемпионата мира 2018 года. По мнению большинства экспертов и болельщиков, турнир прошел на высоком уровне.

Чемпионат мира в Катаре должен пройти в ноябре и декабре 2022 года. ЧМ впервые будет проведен в этой стране. В финальной стадии чемпионата мира примут участие 32 команды.

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Теги: Путин
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