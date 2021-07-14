- Кто теперь должен возглавить национальную команду: россиянин или иностранец? Тут палка о двух концах. Как я понял, Карпин и Слуцкий уже отказались. По идее, остались Семак, Бердыев и Семин. Семак все выиграл, знает всех игроков. А Бердыев и Семин - наши мэтры с огромным опытом, с авторитетом. Думаю, на них не будут влиять агенты, навязывать им футболистов, - передаёт слова футболиста "СЭ".
В прошлом сезоне 34-летний россиянин в рамках РПЛ провёл 15 матчей за подмосковные "Химки". Глушаков трижды поразил ворота соперника и оформил одну голевую передачу. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро.
Напомним, после выступления на чемпионате Европы-2020 главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул занимаемый пост, в настоящее время продолжается рассмотрение кандидатов на вакантное место.
Глушаков – о кандидатах на пост главного тренера сборной: на Бердыева и Семина не будут влиять агенты, навязывать им игроков
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков поделился мыслями о назначении нового главного тренера сборной России
Фото: РПЛ
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