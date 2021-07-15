"Неудивительно, что Россия так сыграла на Евро — по качеству футбола сборная была хуже всех соперников в группе, кроме Финляндии. Выход России из группы стал бы очень большим сюрпризом.
Последние несколько лет качество футбола в России падает. Это удивительно, ведь условия для работы футболистов стали лучше, а игра хуже. Выступления сборной — следствие этих проблем", — цитирует Божовича Sport24.
Напомним, сборная России по итогам группового этапа покинула Евро-2020. По ходу турнира россияне одержали победу с минимальным счётом над финнами, а также крупно уступили бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).
После окончания чемпионата Европы главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул свой пост. Ранее сообщалось, что вакантное место может занять нынешний наставник подмосковных "Химок" Игорь Черевченко.
Божович: качество футбола в России падает, хотя условия для работы футболистов стали лучше
Экс-главный тренер московских "Динамо" и "Локомотива" Миодраг Божович поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020.
Фото: инстаграм Миодрага Божовича
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