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СМИ: депутат Милонов предложил министру спорта формировать сборную России из непрофессиональных команд

По данным СМИ, депутат Виталий Милонов направил в адрес министра спорта Олега Матыцина обращение с призывом изменить принципы формирования сборной России.
Фото: РПЛ
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил министру спорта Олегу Матыцину изменить кадровые принципы формирования состава сборной России, сообщают СМИ. По словам Милонова, алгоритм отбора футболистов в национальную команду и система их тренировки не соответствуют спортивному потенциалу страны.

- В данной связи прошу вас изучить возможность формирования нового состава национальной сборной на основании отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг. Возможно, что целесообразным будет провести общероссийский отбор игроков путём проведения отдельного чемпионата. Набрав новую команду из талантов, мы сумеем подготовить сильную сборную к очередному чемпионату Европы и занять заслуженное первое место, - передает текст обращения Милонова RT.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы Чемпионата Европы-2020, оставшись четвертой с тремя очками при одной победе и двух крупных поражениях и разнице забитых-пропущенных мячей 2:7. По результатам турнира 8 июля был отправлен в отставку главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Руководитель Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что новый главный тренер сборной России будет назначен до старта нового чемпионата России, который будет открыт 23 июля матчем "Ростов" - "Динамо".

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Теги: Сборная России Милонов
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