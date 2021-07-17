- Есть ли у меня ощущение, что моя история в сборной подходит к концу? Да. Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить. Поеду ли с огромным удовольствием, если вызовут? Честно, сегодня я не знаю. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в "Локомотив". К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари - Максименко, Сафонов. Они будут еще долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов - уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперед. Я там сейчас не нужен, - передает слова Гильерме Sport24.
35-летний вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме весь отборочный цикл к Чемпионату Европы-2020 провел как основной голкипер сборной России. Осенью 2020 года Гильерме провел неудачный отрезок за клуб в Российской премьер-лиге и за сборную в Лиге наций. В перерыве решающего матча на выезде против Сербии, когда наша национальная команда проигрывала со счетом 0:4, главный тренер Станислав Черчесов принял решение заменить голкипера. После этого Гильерме не вызывался в сборную, несмотря на то, что удачно сыграл в весенних турах РПЛ и стал лучшим вратарем лиги по количеству "сухих" матчей.
Гильерме: я сейчас не нужен в сборной. Сафонов - вратарь на 10-12 лет вперед
Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал, планирует ли он вернуться в сборную России.
Фото: "Чемпионат"
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