- Были вбросы, что в перерыве того матча я накричал на Черчесова? Такого не было. Он просто заменил меня, ну а что мне сказать? Я просто принял это, потому что должен уважать его решение. Правда, что там была фраза от Черчесова: "Из четырех ударов можно было хотя бы один поймать"? Ну да, такое было. Нормально ли я отреагировал? Ну конечно. Хотя это, конечно, было необычно - заменили вратаря, как в хоккее. Со мной такое случилось в первый раз, в футболе крайне редко меняют вратаря в перерыве, - приводит слова Гильерме Sport24.
В матче шестого тура Лиги наций-2020/2021 сборной России требовалась победа в выездном матче против сборной Сербии, чтобы гарантировать себе первое место в группе. Однако к концу первого тайма наша команда проигрывала со счетом 0:4. В перерыве матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал сразу 4 замены, в том числе сняв с игры пропустившего 4 гола голкипера Маринато Гильерме. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной Сербии, по итогам розыгрыша Лиги наций сборная России заняла второе место в группе и не смогла выйти в дивизион A.
Гильерме рассказал, что произошло между ним и Черчесовым в перерыве матча Сербия - Россия
Экс-голкипер сборной России Маринато Гильерме рассказал, что случилось в матче Лиги наций против Сербии (0:5), когда его заменили в перерыве при счете 0:4.
Фото: Reuters
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