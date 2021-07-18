- Сборную России ни в коем случае не должен тренировать иностранец. Я не доверяю Федуну, а он еще кандидатуру Тедеско выдвигает. Леонид Арнольдович - дилетант, он может проявлять инициативу, это единственное, на что он способен, - передает слова Баринова Sport24.
Напомним, что должность главного тренера сборной России в данный момент является вакантной. РФС рассматривает различные кандидатуры, в том числе из числа иностранных специалистов, глава РФС Александр Дюков сообщил, что контракт с новым наставником национальной команды будет подписан до старта нового сезона РПЛ (23 июля). По информации СМИ, одним из претендентов на пост главного тренера сборной России является Курбан Бердыев. Ранее президент "Спартака" Леонид Федун предлагал назначить наставником сборной Доменико Тедеско, в прошедшем сезоне работавшего с красно-белыми.
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Актер Баринов: не доверяю Федуну, он дилетант, может только проявлять инициативу
Знаменитый актер Валерий Баринов критически высказался о варианте с иностранцем на посту главного тренера сборной России и о Леониде Федуне, предложившем кандидатуру Доменико Тедеско.
Фото: ТАСС
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