"Логично, что Бердыев, скорее всего, станет главным тренером сборной. Я другого и не ожидал. Опыт никуда не девается. Я всегда придерживался мнения, что надо давать возможность нашим специалистам — это же российская сборная", — передаёт слова Валуева "СЭ".
Ранее сообщалось, что Бердыев ведёт переговоры по поводу назначения на пост главного тренера сборной России.
Последним местом работы российского специалиста в качестве наставника команды был казанский "Рубин".
С "рубиновыми" Бердыев дважды становился чемпионом России и выигрывал национальный кубок.
Валуев - о возможном назначении Бердыева в сборную России: надо давать возможность работать нашим специалистам
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на новость о возможном назначении экс-наставника "Рубина" и "Ростова" Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.
Фото: инстаграм Курбана Бердыева
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!