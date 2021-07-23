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Балахнин — о Карпине: совмещение — нереально. Проверено опытом, спросите Слуцкого

Экс-помощник Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Балахнин высказался о назначении Валерия Карпина наставником национальной команды.
Фото: СЭ
— Совмещение – это однозначно нехорошо и неправильно. Нереально – это проверено опытом, спросите Слуцкого, он вам скажет. Занимаетесь одним делом – им и надо заниматься. Очень неправильно. Все равно ты будешь симпатизировать "Ростову", раздвоение будет, — цитирует Балахнина Metaratings.

Леонид Слуцкий тренировал ЦСКА, когда получив приглашение возглавить сборную России. Специалист вывел команду в финальную часть чемпионата Европы 2016 года, где сборная не вышла из группы.

Сегодня было объявлено о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России. Он продолжит параллельно работать в "Ростове". Контракт специалиста заключен до конца текущего года с возможностью продления.

Валера, верим? Карпин — новый тренер сборной России

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Теги: Ростов Сборная России Карпин Балахнин Слуцкий
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