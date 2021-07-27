Ключевая встреча отборочного турнира к Чемпионату мира в Катаре Россия - Хорватия может пройти не в запланированных изначально "Лужниках", сообщают СМИ.
По данным источника, причиной этого являются требования столичного Роспотребнадзора, который ставит перед РФС альтернативу - либо устанавливать в "Лужниках" за свой счет оборудование для проверки у болельщиков QR-кодов, либо ограничить посещаемость матча количеством зрителей в 500 человек, что является экономически невыгодным ввиду высокой стоимости аренды стадиона.
Сообщается, что РФС рассматривает возможность переноса матча на другие стадионы Москвы либо за пределы столицы - изучаются варианты Ростова-на-Дону, Казани и Сочи. При этом наиболее перспективным выглядит вариант проведения игры на "Казань-Арене", поскольку на нее разрешен допуск до 30% болельщиков (13 614 человек) без QR-кодов.
Источник: Eurostavka
Источник: матч Россия - Хорватия может быть перенесен из "Лужников"
По данным СМИ, отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии может быть перенесен с московского стадиона "Лужники" на другую столичную арену либо в другой город.
Фото: ekogradmoscow.ru
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