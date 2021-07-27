Источник: матч Россия - Хорватия может быть перенесен из "Лужников"

По данным СМИ, отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии может быть перенесен с московского стадиона "Лужники" на другую столичную арену либо в другой город.

Фото: ekogradmoscow.ru