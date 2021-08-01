- Соболев - самый талантливый форвард страны. Но он должен играть в паре с Дзюбой. Карпин пришел для того, чтобы побеждать. Без Дзюбы побеждать сложно. Делать Соболева единственным основным нападающим сборной неправильно. Саше нужна помощь опытного бойца рядом. Нужен сдвоенный центр, - передает слова Кавазашвили Sport24.
23 июля пресс-служба Российского футбольного союза объявила о том, что новым главным тренером сборной России назначен Валерий Карпин, который будет совмещать этот пост с должностью наставника "Ростова". В сентябре 2021 года нашей национальной команде предстоит провести 3 матча квалификационного турнира Чемпионата мира-2022 в Катаре против сборных Хорватии, Кипра и Мальты.
Кавазашвили: Соболев - самый талантливый форвард страны. Он должен играть в сборной России в паре с Дзюбой
Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение о томи, кто должен играть в нападении сборной России.
Фото: РПЛ
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