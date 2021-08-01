Семин — об уходе Шевченко: у него много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб

— Я могу его представить в качестве главного тренера европейского клуба. Андрей знает несколько языков, свободно говорит на них. Он был выдающимся игроком, хорошо проявил себя на тренерском поприще. У него много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб, — цитирует Семина Sport24.
44-летний Андрей Шевченко был тренером сборной Украины с июля 2016 года. За это время команда провела 52 матча, из которых выиграла 25 матчей, проиграла 14 и 13 сыграла вничью.
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Российский специалист Юрий Семин высказался об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.
Фото: Getty Images
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