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Семин — об уходе Шевченко: у него много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб

Российский специалист Юрий Семин высказался об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.
Фото: Getty Images
— Я могу его представить в качестве главного тренера европейского клуба. Андрей знает несколько языков, свободно говорит на них. Он был выдающимся игроком, хорошо проявил себя на тренерском поприще. У него много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб, — цитирует Семина Sport24.

44-летний Андрей Шевченко был тренером сборной Украины с июля 2016 года. За это время команда провела 52 матча, из которых выиграла 25 матчей, проиграла 14 и 13 сыграла вничью.

Шевченко объявил об уходе с должности главного тренера сборной УкраинШевченко объявил об уходе с должности главного тренера сборной Украины

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Теги: Сборная Украины Семин Шевченко
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