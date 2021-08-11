- Этот вопрос мы уже обсуждали с Валерием Георгиевичем, и здесь наши мнения совпадают. Выбор вратаря на игру главный тренер оставил за мной, - цитирует Кафанова ТАСС.
Ранее стало известно, что в состав тренерского штаба сборной России в качестве тренера вратарей войдет старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов, выполняющий в штабе клуба эти же функции. В отличие от главного тренера Валерия Карпина и испанских специалистов Джонатана Альбы и Луиса Мартинеса, Кафанов продолжил совмещение должностей в сборной и в клубе. В период работы Карпина в "Ростове" решение по выбору вратаря на каждую игру оставался за Кафановым.
Кафанов сообщил, кто будет выбирать вратаря на каждый матч сборной России
Тренер голкиперов сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов рассказал о своих полномочиях по выбору вратаря на матч, делегированных главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Фото: Rostovsport.ru
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