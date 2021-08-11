"Прошел хороший продуктивный разговор, хорошо побеседовали и расставили все точки над "i". Конфликт никто не вспоминает. Все зависит от Артема: будет играть - будет в сборной. Никаких препятствий Валерий Георгиевич чинить не будет. Не думаю, что будут какие-то проблемы", - цитирует Гамулу Р-Спорт.
В конце июля Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом и вступил в должность наставника сборной России. Соглашение рассчитано до декабря текущего года. Изначально планировалось, что Карпин будет совмещать работу в национальной команде и "Ростове", но специалист принял решение покинуть клуб и сосредоточиться на сборной России.
Вчера Карпин в Петербурге встретился с игроками "Зенита" из обоймы сборной: Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым, Андреем Мостовым и Артемом Дзюбой. Сообщалось, что с Дзюбой Карпин общался дольше всех.
Валерий Карпин рассказал о встрече с Дзюбой и другими зенитовцами в Санкт-Петербурге
"Конфликт никто не вспоминал". Гамула - о разговоре Карпина и Дзюбы
Бывший наставник "Ростова" Игорь Гамула рассказал о встрече главного тренера сборной России Валерия Карпина и форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: Twitter
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