РФС ищет новую базу уже несколько лет. В данный момент команды живут на базе в Новогорске, но она, по мнению РФС, "не отвечает современными требованиям".
По информации источника, сейчас данный вопрос контролирует заместитель генерального секретаря - директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Отмечается, что для новой базы рассматриваются несколько вариантов: в Москве, Подмосковье и Сочи.
Cборная Россия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в сентябре проведет три встречи. 1 сентября в "Лужниках" состоится матч против Хорватии (21:45 мск), 4 сентября - в гостях подопечные Карпина сыграют с Кипром (19:00 мск), а 7 сентября - пройдет домашняя игра с командой Мальты (21:45 мск).
Источник: РБ Спорт
СМИ: футбольные сборные России могут переехать из Новогорска в Сочи
РФС рассматривает несколько вариантов в Москве, Подмосковье и Сочи для строительства центра национальных сборных.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!