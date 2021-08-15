Ранее планировалось, что эта встреча пройдет на московском стадионе "Лужники". По информации источника, место проведения матча будет изменено - Россия и Хорватия встретятся на "ВТБ Арене" в Петровском парке.
Эта игра состоится 1 сентября и начнется в 21:45 мск. Также в это окно для игр национальных команд сборная России сыграет с Кипром в гостях 4 сентября, а 7 сентября примет команду Мальты. Игра с мальтийцами пройдет в Москве на стадионе "Спартака" - "Открытие Банк Арене".
Напомним, по просьбе наставника сборной России Валерия Карпина был перенесен 6-й тур Российской Премьер-лиги. Новые даты для этого тура - 26 и 27 августа 2021 года.
Источник: "СЭ"
Матч квалификации ЧМ-2022 Россия - Хорватия может пройти на "ВТБ Арене" в Москве
Игра отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными России и Хорватии с высокой долей вероятности пройдет на домашнем стадионе "Динамо".
Фото: "СЭ"
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