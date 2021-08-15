- Жду ли завтра вызова? Не знаю, как тренер решит, так и будет. Сборной не хватает харизматиков, а я как раз такой? Значит, буду в сборной. Готов ли брать ответственность на себя и быть лидером? Конечно, готов к этому. Мне кажется, я всегда стараюсь быть лидером на поле, - передает слова Баринова "СЭ".
Также футболист подтвердил, что общался с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Ранее новый наставник национальной команды Валерий Карпин проводил встречи с футболистами московского "Спартака" и петербургского "Зенита", во время Чемпионата Европы-2020 входившими в состав сборной России. В том числе специалист в течение длительного времени общался с капитаном команды на Евро-2020 нападающим сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.
Источник: Карпин встретился с игроками прежнего состава сборной России после матча "Спартак" - "Нижний Новгород"
Валерий Карпин рассказал о встрече с Дзюбой и другими зенитовцами в Санкт-Петербурге
Баринов ответил на вопрос о возможном вызове в сборную и общении с Карпиным
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, выступавший в составе сборной России на Евро-2020, рассказал о готовности к новому вызову в национальную команду.
Фото: РФС
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