Наставник сборной России Валерий Карпин встретился с 31-летним хавбеком ЦСКА Аланом Дзагоевым, сообщают СМИ.
По данным источника, на встрече обсуждалось возможное возвращение полузащитника в сборную России. В объявленный 16 августа расширенный список фамилия Дзагоева не вошла.
В активе Дзагоева 59 матчей за национальную команду, в которых он забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Свой последний на данный момент матч за сборную Алан провел в четвертьфинале ЧМ-2018 против сборной Хорватии, в котором его голевой пас позволил Марио Фернандесу сравнять счет в дополнительное время. В текущем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 3 матча и записал на свой счет 1 результативную передачу.
Источник: Sport24
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СМИ: Карпин провел встречу с Дзагоевым
По данным источника, главный тренер сборной России Валерий Карпин встречался с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым для обсуждения его возможного возвращения в национальную команду.
Фото: ПФК ЦСКА
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