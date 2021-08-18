Рианчо поддержал решение главного тренера сборной Валерия Карпина не вызвать Дзюбу и Соболева на матчи квалификации ЧМ. По его словам, сейчас эти форварды уступают другим российским нападающим.
"Я уверен, что Карпин отобрал тех футболистов, которые прямо сейчас соответствуют уровню сборной России и пребывают в лучшей форме. То есть он сделал выбор, основываясь на состоянии игроков, а не на именах. Именно поэтому в списке нет Дзюбы и Соболева - сейчас они выглядят хуже других нападающих России. Их невызов абсолютно закономерен", - заявил Рианчо.
Источник: Sport24
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Рианчо: невызов Дзюбы и Соболева в сборную России абсолютно закономерен
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал непопадание форвардов Артема Дзюбы и Александра Соболева в расширенный список сборной России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
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