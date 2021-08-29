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Канчельскис: думаю, в нынешней ситуации не вызывать Дзюбу в сборную — правильное решение

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис считает правильным решение невызова нападающего Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: Sportbox
— Спад Дзюбы — это нормальное явление, такое бывает у футболистов. Думаю, в нынешней ситуации не вызывать Артема в сборную — правильное решение. Именно со стороны эмоционального состояния. Это позволит ему прийти в себя, сосредоточиться на тренировках, не поддаваться давлению с двух-трех сторон и набирать форму, — цитирует Канчельскиса Sport24.

33-летний Дзюба пропустит матчи сборной России против Хорватии, Кипра и Мальты в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года.

В футболке национальной команды форвард провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 голевых передач.

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Теги: Зенит Сборная России Дзюба
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