— Вариантов немного на этот пост. Есть человек, прошедший огонь и воду в виде ЧМ и ЧЕ — это Джикия.
Головин не подходит на эту роль: у него немного не та позиция на поле, он не слишком разговорчив, не слишком заводной в плане эмоций. А это важно в капитанском деле — кого-то подбодрить, на кого-то прикрикнуть. Это качества, которые обязательно должны быть у капитана сборной, — цитирует Билялетдинова Sport24.
25-летний Головин дебютировал за сборную России 7 июня 2015 года, когда командой руководил Фабио Капелло. С тех пор полузащитник сыграл в 41 матче за национальную команду, забил пять голов и отдал 12 голевых передач.
Дебют 27-летнего Джикии состоялся 5 июня 2017 года. Защитник провел в футболке сборной 36 матчей, в которых забил один гол и отдал голевую передачу. Георгий уже исполнял обязанности капитана сборной России несколько матчей.
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Билялетдинов: Головин не подходит на роль капитана сборной. Он не слишком разговорчив, не заводной в плане эмоций
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что капитаном команды может быть защитник Георгий Джикия.
Фото: Getty Images
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