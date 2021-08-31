Ловчев предположил, что сборная России не обыграет команду Хорватии.
"Трудно предсказать ход матча, но что не выиграем, это однозначно. Нечем и некем нам сейчас выигрывать у такой команды как Хорватия. Несмотря на то, что у хорватов тоже есть проблемы, ушли несколько лидеров, и сейчас это не та команда, которая блистала на чемпионате мира в России", - сказал Ловчев.
Отметим, что матч четвертого тура отбора на чемпионат мира 2022 года Россия - Хорватия состоится сегодня, 1 сентября. Игра пройдет в "Лужниках" и начнется в 21.45 мск.
Источник: Советский спорт
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Ловчев: трудно предсказать ход матча с Хорватией, но что не выиграем, это однозначно
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче отбора на чемпионат мира между национальными командами России и Хорватии.
Фото: Sport24
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