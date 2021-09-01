Колосков: у сборной России хорошие шансы добиться успеха в матче с Хорватией

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, чего ждет от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

Фото: РФС