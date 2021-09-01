"У нас есть хорошие шансы на положительный результат. Положительный результат - это не поражение. Плюс у нас новый тренер - амбициозный человек, который разбирается в футболе. Естественно, при своих трибунах будет сумасшедшая поддержка, что очень важно. У сборной России есть хорошие шансы на успех", - цитирует Колоскова "СЭ".
Напомним, сегодня Валерий Карпин дебютирует на посту главного тренера сборной России. В первом матче под его руководством россияне сыграют со сборной Хорватии. Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 21:45 мск, а посетить игру смогут до 20 тысяч зрителей. Обслуживать этот матч будет бригада арбитров из Израиля: главный судья Рой Райншрайбер, за систему ВАР будут отвечать Орель Гринфельд и Давид Фуксман.
Россия и Хорватия после 3-х туров отбора ЧМ-2022 имеют в активе по 6 очков. Российские футболисты в марте обыграли Мальту (3:1) и Словению (2:1), уступив в гостях Словакии (1:2). Хорваты начали квалификацию с поражения от Словении (0:1), а дальше одержали две победы - над Кипром (1:0) и Мальтой (3:0).
Колосков: у сборной России хорошие шансы добиться успеха в матче с Хорватией
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, чего ждет от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.
Фото: РФС
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