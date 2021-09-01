В первом матче под руководством Карпина россияне сыграют со сборной Хорватии. Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 21:45 мск, а посетить игру смогут до 20 тысяч зрителей. Обслуживать этот матч будет бригада арбитров из Израиля: главный судья Рой Райншрайбер, за систему ВАР будут отвечать Орель Гринфельд и Давид Фуксман.
"Желаю сегодня удачи и Карпину, и сборной. Весь Ростов сегодня болеет за Россию и за Карпина. Не знаю, как сложится матч, но пусть Карпин вспомнит, как он, будучи игроком, побеждал Францию у них на поле. Удачи ему!" - цитирует Семина Sport24.
Юрий Семин вспомнил гостевой матч сборной России против Франции в отборочном турнире ЧЕ-2000. Тогда национальная команда России, в которой играл Валерий Карпин, победила французов на "Стад де Франс" со счетом 3:2.
Россия и Хорватия после 3-х туров отбора ЧМ-2022 имеют в активе по 6 очков.
Семин - о матче с Хорватией: пусть Карпин вспомнит, как побеждал Францию у них на поле
Главный тренер "Ростова" Юрий Семин пожелал удачи Валерию Карпину в его дебютном матче на посту наставника сборной России.
Фото: "Getty Images"
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