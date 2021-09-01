"Это будет очень тяжелый матч для нас по целому ряду причин. Во-первых, у Хорватии очень сильная команда. <...> Во-вторых, команда России будет играть под колоссальным прессом из-за предшествующих неудач и назначения нового тренера, не пригласившего Дзюбу и не только его", - сказал Познер.
Также он отказался давать прогноз на предстоящую встречу.
"Прогноз? Я вообще считаю, что прогнозы в футболе - чепуха. Тем более что если бы это было месяц назад или два, то я бы дал прогноз, что наши проиграют, но счеты не стал бы называть. Старая команда проиграла бы хорватам", - заявил журналист.
Отметим, что матч четвертого тура отборочного раунда ЧМ-2022 Россия - Хорватия пройдет сегодня, 1 сентября, в "Лужниках" и начнется в 21.45 мск.
Источник: Матч ТВ
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Познер: если бы сборная России играла с хорватами месяц назад, дал бы прогноз, что наши проиграют
Известный журналист Владимир Познер высказался о предстоящем матче квалификационного этапа ЧМ-2022 Россия - Хорватия.
Фото: РИА Новости
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