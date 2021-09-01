"Я рассчитываю, что мы обыграем хорватов. У них команда - не детский сад, сложная, но я уверен, что мы победим. Мы будем биться до последнего и поддержим тот почин, который задали наши пляжники, когда они вопреки всему смогли вырвать победу силой духа", - приводит слова Милонова "Матч ТВ".
Напомним, в финальном матче чемпионата мира-2021 по пляжному футболу в Москве сборная России победила команду Японии со счетом 5:2.
В первом матче под руководством Карпина россияне сыграют со сборной Хорватии. Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 21:45 мск, а посетить игру смогут до 20 тысяч зрителей. Обслуживать этот матч будет бригада арбитров из Израиля: главный судья Рой Райншрайбер, за систему ВАР будут отвечать Орель Гринфельд и Давид Фуксман.
Россия и Хорватия после 3-х туров отбора ЧМ-2022 имеют в активе по 6 очков. Российские футболисты в марте обыграли Мальту (3:1) и Словению (2:1), уступив в гостях Словакии (1:2).
Милонов: мы будем биться с Хорватией до последнего и поддержим тот почин, который задали наши пляжники
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что сборная России обыграет Хорватию в матче отбора ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
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