В этой встрече завершен первый тайм, счет не открыт - 0:0.
"Ожидания от матча только положительные. Мое отсутствие? Ничего страшного, скоро туда попадем, если буду хорошо работать, - сказал Соболев.
Нападающий "Спартака" Александр Соболев не попал в состав сборной России на сентябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира-2022. Национальная команда России 4 сентября в Никосии сыграет против Кипра (19:00 мск), а 7 сентября на "Открытие Банк Арене" примет сборную Мальты (21:45 мск).
Александр Соболев в составе сборной России дебютировал в октябре прошлого года. Всего за национальную команду он провел 8 матчей, в которых забил 3 гола.
Источник: Матч ТВ
Соболев: если буду хорошо работать, скоро попаду в сборную
Нападающий "Спартака" Александр Соболев посетил матч сборных России и Хорватии в отборе ЧМ-2022.
Фото: РПЛ
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