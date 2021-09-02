Накануне, сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. На послематчевой пресс-конференции Карпин заявил: "Волнения уже нет, есть отходняк".
"Он был уставший. Только в час ночи вышел с пресс-конференции, и мы созвонились. Но что делать - такой сейчас режим. Что такое "отходняк"? Это, когда он очень сильно нервничал - знаете, когда экзамен сдал: хорошо или плохо - но сдал и слава богу. Наверное, что-то в этом роде", - цитирует Дарью Карпину "Матч ТВ".
Следующий матч национальная команда России проведет в субботу, 4 сентября. В Никосии подопечные Карпина проведут гостевой матч с командой Кипра. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. А 7 сентября подопечные Карпина в Москве сыграют с Мальтой. Эта встреча пройдет на "Открытие Банк Арене" и начнется в 21:45 мск.
В активе сборной России 7 очков в 4-х матчах отбора ЧМ-2022.
Жена Карпина объяснила, что такое "отходняк" у тренера сборной России
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала о состоянии супруга после дебюта во главе национальной команды.
Фото: архив семьи Карпиных
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