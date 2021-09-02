"Меня в этой истории беспокоит одна мысль. Тренер сборной должен быть солидным человеком. А мы слышим шутки про Дзюбу. А хочется услышать, почему Карпин выбрал именно такую тактику, почему поставил или не поставил такого или иного футболиста. А я увидел неуверенного в себе, нервного парня. Карпин говорит, что хотел команду раскрепостить. Ну а сам-то себя он видел?" - приводит слова Ловчева "Советский спорт".
Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба не получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Форвард впервые с ноября прошлого года не был приглашен на матчи национальной команды. Отметим, что между Валерием Карпиным и Артемом Дзюбой был конфликт - 52-летний специалист в свое время работал с форвардом в "Спартаке".
В конце июля Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом и вступил в должность наставника сборной России. Соглашение рассчитано до декабря текущего года. Изначально планировалось, что Карпин будет совмещать работу в национальной команде и "Ростове", но специалист принял решение покинуть клуб и сосредоточиться на сборной России
Сборная России в среду, 1 сентября, провела первый матч под руководством Валерия Карпина, в котором разошлась миром с Хорватией (0:0) в 4-м туре отбора на ЧМ-2022. В субботу российские футболисты в Никосии сыграют со сборной Кипра. Встреча начнется в 19:00 мск, обслуживать ее будут испанские арбитры.
Ловчев: хочется солидного тренера, а Карпин про Дзюбу шутит. Вижу неуверенность в себе
Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев не с лучшей стороны отметил наставника сборной России Валерия Карпина после матча с Хорватией (0:0).
Фото: РИА Новости
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